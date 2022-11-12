رئيس “الكاف” يرحب بتقديم المغرب طلب استضافة “كان 2025”

هبة بريس

قال رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، باتريس موتسيبي، إنه متحمس جدا لتلقي بعض الطلبات التي تعبر عن الرغبة في استضافة كأس إفريقيا للأمم 2025، ويرحب بتقديم المغرب لطلبه، معبرا عن اعتقاده أن هذه الدورة ستكون الأكثر نجاحا.

وأضاف موتسيبي ،في تصريح للصحافة لدى وصوله إلى مطار الرباط سلا اليوم السبت، أن “المغرب احتضن باستمرار بعض المسابقات الأكثر أهمية، وفي بعض الأحيان كان البلد الوحيد الذي أجريت على أرضه مسابقة جديدة، كنت شخصيا ممتنا للمغرب الذي قام بذلك لسنوات عديدة”.

وتابع رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “نريد تنظيم أفضل مسابقة في إفريقيا، لذلك نحن فخورون جدا ونتمنى لهذه البلدان لأفضل”.

من جهة أخرى، عبر موتسيبي عن سعادته للعودة إلى المغرب البلد الذي لديه مثل هذا الالتزام العميق لتطوير كرة القدم في المغرب، ومهتم أيضا بالتنمية في إفريقيا، مضيفا أنه لطالما شعر بالامتنان عندما يرى كيف ساعد المغرب العديد من البلدان لسنوات عديدة وساهم في تطوير كرة القدم في القارة.

وأوضح “قلت دائما إننا نحب كرة القدم وإنه يجب علينا أن نستعمل اللعبة كأداة متميزة لجمع الشعوب وبناء روابط بين جميع بلداننا، لأن كرة القدم هي شغفنا.

نقضي 90 دقيقة في الملعب لكن لدينا التزام عميق لبناء روابط جيدة وعلاقات ثقة بين جميع أممنا في القارة”.

كما عبر عن شعوره بالفخره لرؤية الاستثمار الذي تم في العديد من البلدان في إفريقيا، وكذلك الاستثمار الكبير الذي تم القيام به في المغرب، وهو ما يدل على أن النتائج ستأتي.

وشدد من جانب آخر، على أنه يجب الاعتزاز بالمستوى الذي بلغته كرة القدم النسوية والذي يتحسن في إفريقيا سنة بعد أخرى، مبرزا أنه في المرة الأخيرة التي كان فيها في المغرب لحضور كأس إفريقيا لكرة القدم النسوية كان الملعب ممتلئا ،وفي الواقع كان رقما قياسيا، وهو أعلى نسبة.

وسيحضر رئيس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم ،باتريس موتسيبي، المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم النسوية والتي ستجمع بين فريقي الجيش الملكي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي ،يوم غد الأحد، على أرضية ملعب المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

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