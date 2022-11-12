أردوغان يوقع مرسوم تعيين سفير لتركيا في إسرائيل

2022-11-12 / 15:29
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هبة بريس - وكالات

وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما بتعيين شاكر أوزكان تورونلار سفيرا لتركيا لدى إسرائيل بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية.

ونشرت الوثيقة في الجريدة الرسمية.

وذكرت وكالة نوفوستي الروسية اليوم السبت أن المرسوم الرئاسي ينص على أن “شاكر أوزكان تورونلار، عضو المجلس الاستشاري للسياسة الخارجية، قد تم تعيينه سفيرا لتركيا لدى دولة إسرائيل بموجب المادتين 2 و 3 من المرسوم الرئاسي رقم 3”.

وكان تورونلار سفيرا لبلاده لدى فلسطين في وقت سابق.

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تعليق واحد

  1. فين حكام الجزاءر لهما مطبعين من تحت الطاولة من تركيا لنصبات سفير في دولة الاحتلال حاضين غير المغرب العدو اللدود ديالكم عاشت المملكة واسقط حكام المرادين المجرمين ومهربي الأموال إلى الخارج ودافع السنة إلى اصحابهم الشيوعيين ليضعوا لنا العصا في العجلة ولكن هيهات هيهات الدبلوماسية المغربية والمخابرات المغربية اسقطتكم في الفخ وفضحتكم في العالم باءسره ياقاتلي 250000جزاءري في العشرية السوداء بماذا ستلقون الله وانتم عجزة هلى وشك الذخول إلى القبور والحساب عند الله عسير ايها الاغبيا، لادنيا لادين والمنافقون وعدهم الله بالدرك الاسفل من النار فاستعدوا لها يا مجرمين

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