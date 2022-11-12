أردوغان يوقع مرسوم تعيين سفير لتركيا في إسرائيل

2022-11-12 / 15:29
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هبة بريس - وكالات

وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما بتعيين شاكر أوزكان تورونلار سفيرا لتركيا لدى إسرائيل بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية.

ونشرت الوثيقة في الجريدة الرسمية.

وذكرت وكالة نوفوستي الروسية اليوم السبت أن المرسوم الرئاسي ينص على أن “شاكر أوزكان تورونلار، عضو المجلس الاستشاري للسياسة الخارجية، قد تم تعيينه سفيرا لتركيا لدى دولة إسرائيل بموجب المادتين 2 و 3 من المرسوم الرئاسي رقم 3”.

وكان تورونلار سفيرا لبلاده لدى فلسطين في وقت سابق.

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