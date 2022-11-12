مصر.. 19 قت_يلا وجرحى في حادث سقوط حافلة بمجرى مائي

2022-11-12 / 14:53
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هبة بريس - وكالات

لقي 19 شخصا مصرعهم، وأصيب 6 آخرون في حادث سقوط حافلة ، اليوم السبت، في مجرى مائي بمحافظة الدقهلية (شمالي القاهرة).

وذكرت وزارة الصحة المصرية أن الحادث، الذي وقع على طريق المنصورة – القاهرة، خلف في حصيلة أولية مصرع 19 شخصا وإصابة 6 آخرين، مضيفة انه فور إبلاغها تمت تعبئة 18 سيارة إسعاف هرعت إلى مكان الحادث لنقل الضحايا والمصابين.

وكانت الحافلة متجة من إحدى القرى بمحافظة الدقهلية إلي مدينة المنصورة، وتمكن الأهالي وقوات الإنقاذ النهري من انقاذ 13 شخصا آخر كانوا على متن الحافلة من الغرق.

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