تقرير: عدد سكان العالم يقترب من 8 مليارات نسمة

2022-11-12 / 14:10
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هبة بريس - وكالات

قال تقرير للأمم المتحدة، إنه بحلول 15 نوفمبر 2022، قد يصل عدد السكان على كوكب الأرض إلى 8 مليارات نسمة.

كما أشار الموقع الإحصائي Worldometers.info إلى أن عدد السكان قد اقترب من حد 8 مليارات شخص.

وترى المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ناتاليا كانيم، أن بلوغ عدد سكان العالم ثمانية مليارات هو “حدث هام للبشرية”، مرحبة بالزيادة في متوسط العمر المتوقع وانخفاض معدل وفيات الرضع والأمهات.

وتضيف: “مع ذلك، أدرك أن هذه ليست لحظة يحتفل بها الجميع بالضرورة. يشعر البعض بالقلق من عالم مزدحم بعدد كبير جدا من السكان وموارد غير كافية للعيش على أساسها”، داعية إلى عدم “الخوف” من هذا العدد، بحسب موقع “dw”

ووصل عدد سكان العالم إلى أول مليار نسمة في بداية القرن التاسع عشر.

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