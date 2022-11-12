عرس يتحول الى مأتم بمراكش.. وفاة أخ العريس أثناء رقصه

ع اللطيف بركة - هبة بريس

توفي شاب مراكشي ، يوم أمس الجمعة ، بقاعة للافراح بدوار العسكر بمراكش، اثناء الاحتفال بيوم زفاف أخيه، مما حول الحفل الى مأتم.

الشاب المتوفي، بحسب من حضروا لحفل الزفاف، كان يرقص فرحا بزفاف أخيه، غير أن في لحظاته الاخيرة، احس بعياء شديد، يرجح أن تكون أزمة قلبية ألمت به، ووضعت حدا لحياته، أمام أهله والحاضرين لحفل الزفاف.

وقد تم نقل جثة المتوفي، الى مستودع الاموات من أجل إجراء تشريح طبي، لمعرفة أسباب الوفاة.

فيما حولت العائلة المكلومة، فضاء منزلها لتلقي التعازي، عوض تبريكات الزواج .

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