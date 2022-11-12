سلطات خنيفرة: وفاة “محتج” إثر عارض صحي

2022-11-12 / 12:00
1
هبة بريس

أفادت السلطات المحلية بإقليم خنيفرة بأن شخصا، يبلغ من العمر حوالي 51 سنة، وافته المنية مساء أمس الجمعة، إثر عارض صحي ألم به بالقرب من ساحة 20 غشت بمدينة خنيفرة، بعد مشاركته في “شكل احتجاجي”.

وأوضحت السلطات المحلية أن المعني بالأمر » كان ضمن المشاركين في شكل احتجاجي نظم بنفس الساحة، قبل أن ينصرف بعد انفضاض المحتجين، حيث باغثه طارئ صحي مع دخوله في حالة إغماء بالشارع العام، وهو الأمر الذي استدعى نقله للمستشفى الإقليمي بخنيفرة لتلقي الإسعافات الضرورية، غير أنه توفي فور وصوله » للمؤسسة الاستشفائية المذكورة.

وقد تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، فيما تم فتح بحث في الموضوع من طرف مصالح الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
11

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أمن طنجة يوقف المتورط في وفـ.اة والد طليقته بضـ.ربة حجر على الرأس

أمن طنجة يوقف المتورط في وفـ.اة والد طليقته بضـ.ربة…

2022-11-12 / 21:07
Photo of تاونات ..حريق هائل يندلع بغابة “جبل لقرع “

تاونات ..حريق هائل يندلع بغابة “جبل لقرع “

2022-11-12 / 20:51
Photo of شجار عائلي ينتهي بجــ ـريمة قـ..ـتل بطنجة

شجار عائلي ينتهي بجــ ـريمة قـ..ـتل بطنجة

2022-11-12 / 20:18
Photo of انت.حار شاب في ظروف غامضة بتاونات

انت.حار شاب في ظروف غامضة بتاونات

2022-11-10 / 23:25
Photo of اعترافات وتفاصيل جــ..ريمة قــ.تل الطالب أنور بطنجة

اعترافات وتفاصيل جــ..ريمة قــ.تل الطالب أنور بطنجة

2022-11-10 / 22:21
Photo of أمن البيضاء يوقف “قات_ل” حارس ليلي بحي مولاي رشيد

أمن البيضاء يوقف “قات_ل” حارس ليلي بحي مولاي رشيد

2022-11-10 / 13:52
Photo of حرب الطرق.. 15 قت_يلا و2290 جريحا خلال أسبوع

حرب الطرق.. 15 قت_يلا و2290 جريحا خلال أسبوع

2022-11-09 / 10:10
Photo of الرصاص يلعلع بتمارة لتوقيف شخص هدد مواطنين ب”كلب”

الرصاص يلعلع بتمارة لتوقيف شخص هدد مواطنين ب”كلب”

2022-11-08 / 11:05
Photo of أمن طنجة يفك لغز جريمة م_قتل الطالب ” انور “

أمن طنجة يفك لغز جريمة م_قتل الطالب ” انور…

2022-11-07 / 20:06
Photo of شاب يقت_ل أستاذا متقاعدا بدائرة ابن احمد

شاب يقت_ل أستاذا متقاعدا بدائرة ابن احمد

2022-11-07 / 17:18

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق