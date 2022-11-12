سلطات خنيفرة: وفاة “محتج” إثر عارض صحي

هبة بريس

أفادت السلطات المحلية بإقليم خنيفرة بأن شخصا، يبلغ من العمر حوالي 51 سنة، وافته المنية مساء أمس الجمعة، إثر عارض صحي ألم به بالقرب من ساحة 20 غشت بمدينة خنيفرة، بعد مشاركته في “شكل احتجاجي”.

وأوضحت السلطات المحلية أن المعني بالأمر » كان ضمن المشاركين في شكل احتجاجي نظم بنفس الساحة، قبل أن ينصرف بعد انفضاض المحتجين، حيث باغثه طارئ صحي مع دخوله في حالة إغماء بالشارع العام، وهو الأمر الذي استدعى نقله للمستشفى الإقليمي بخنيفرة لتلقي الإسعافات الضرورية، غير أنه توفي فور وصوله » للمؤسسة الاستشفائية المذكورة.

وقد تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، فيما تم فتح بحث في الموضوع من طرف مصالح الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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