انطلاق فعاليات الدورة 19 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

نجلاء مزيان من مراكش

عقب سنتين من التوقف بسبب الجائحة..انطلقت مساء يوم أمس الجمعة، فعاليات الدورة الـ19 للمهرجان الدولي للفيلم بمدينة مراكش، بحضور نجوم سينمائية مغربية وعالمية.

وشهد حفل افتتاح المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، الذي يقام بين 11 و 19 نونبر الجاري، تكريم الفنان الهندي رانفير سينغ، وعرض نسخة جديدة لفيلم “بينوكيو” من توقيع المخرج المكسيكي غييرمو ديل تورو.

وتميز حفل افتتاح هذه الدورة بتقديم فقرة خاصة بعنوان “في الذاكرة”، استحضر فيها المهرجان وجمهوره أرواح عدد من رواد الفن والسينما المغاربة الذين غادروا إلى دار البقاء خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

و في سياق متصل، قال رئيس لجنة تحكيم الدورة الـ 19 المخرج الإيطالي باولو سورنتينو، إنّ المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يعود بعد سنتين عاش فيهما العالم أحداثاً غير متوقعة، غيّرت أسلوب حياة الكثيرين.

وأضاف “إنه لشيء جميل أن نلتقي هنا مجدداً في هذا المكان الرائع، ونعود للاهتمام عن قرب بالأفلام، التي تحرك مشاعرنا، تثير ضحكنا وتدفعنا إلى الحلم والتفكير”.

وسيعرض في هذه الدورة 76 فيلماً من 33 دولة، في مختلف أقسام المهرجان: “المسابقة الرسمية”، و”العروض الاحتفالية”، و”العروض الخاصة”، و”القارة الحادية عشرة”، و”بانوراما السينما المغربية”، و”سينما الجمهور الناشئ”، و”عروض ساحة جامع الفنا”، فضلاً عن فقرة “التكريمات”.

و يتنافس على “النجمة الذهبية” للمهرجان 14 فيلماً، ستة منها من توقيع مخرجات، من 33 بلدا، ويترأس لجنة التحكيم المخرج الإيطالي باولو سورنتينو، الذي سبق له نيل جائزة أوسكار العام 2013 عن فيلمه “لا غراندي بيليتسا”.

ويشاركه عضوية اللجنة سينمائيون من آفاق مختلفة مثل المخرجة اللبنانية نادين لبكي، والممثل الفرنسي طاهر رحيم، والممثلة الألمانية-الأميركية ديان كروغر.

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