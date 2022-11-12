بطريقة مبتكرة.. الإعلان عن قائمة منتخب قطر لكأس العالم

2022-11-12 / 10:33
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هبة بريس - وكالات

كشف الإسباني فيليكس سانشيز، المدير الفني للمنتخب القطري، يوم الجمعة، النقاب عن القائمة النهائية لـ”العنابي” لخوض نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تقام على أراضيه.

وجاء الإعلان عن تشكيلة منتخب قطر بطريقة مبتكرة، من خلال فيديو تم بثه في عدة أماكن، منها برج الشعلة في أكاديمية التفوق الرياضي “أسباير” وأبراج لوسيل ومشيرب، وضمت 26 لاعبا من أصل 27 كان المدرب الإسباني قد استدعاهم لخوض المرحلة الأخيرة من التحضيرات للمونديال بمعسكر أجراه في إسبانيا منذ مطلع أكتوبر الماضي.

وفي ما يلي قائمة منتخب قطر لكأس العالم 2022:

لحراسة المرمى: سعد الشيب ومشعل برشم (السد) ويوسف حسن (الغرافة).

لخط الدفاع: بيدرو ميغيل، مصعب خضر، وطارق سلمان، وبوعلام خوخي، وعبد الكريم حسن (السد)، بسام الراوي، وإسماعيل محمد (الدحيل)، همام الأمين (الغرافة)، جاسم جابر (العربي).

لخط الوسط: مصطفى طارق، وعلي أسد، ومحمد وعد، وسالم الهاجري، وحسن الهيدوس (السد)، وكريم بوضياف، وعاصم مادبو (الدحيل)، عبدالعزيز حاتم، ونايف الحضرمي (الريان)، خالد منير(الوكرة).

لخط الهجوم: أحمد علاء الدين (الغرافة)، أكرم عفيف (السد)، المعز علي، ومحمد مونتاري (الدحيل).

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‫9 تعليقات

  5. المدرب الاسباني الذي يقود المنتخب القطري مشهود له بقدراته ونتمنى له كل الحظ..

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