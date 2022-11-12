صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الأسبوع المقبل.. ترامب سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

2022-11-12 / 10:09
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هبة بريس - وكالات

أكد جيسون ميلر، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الأخير سيعلن الأسبوع القادم ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة التي ستجري في 2024.

وقال ميلر في حديث مع المستشار السابق الآخر لترامب، ستيف بانون، الذي يقدم البودكاست War Room على الانترنت، إن “الرئيس ترامب يعتزم أن يعلن يوم الثلاثاء أنه سيترشح للرئاسة”.

وأضاف أن “ذلك سيكون إعلانا مهنيا ودقيقا جدا”، مشيرا إلى أن ترامب أبلغه بأنه “لا يجوز أن يكون هناك أي شك، وأنه سيترشح بالطبع”.

وكان ترامب قد ألمح في تصريحاته السابقة أنه قد يعلن قريبا عن ترشحه لانتخابات الرئاسة. وقال خلال حملات الجمهوريين المرشحين في انتخابات الكونغرس هذا الأسبوع أنه سيدلي بـ “إعلان كبير” يوم الثلاثاء المقبل 15 نوفمبر.

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‫10 تعليقات

  1. اللهم إجعل بأسهم بينهم شديد وأرنا فيهم عجائب قدرتك إنك على كل شئ قدير بحق ما إرتكبوه من جرائم ومٱسي وأهوال في حق الشعوب العربية ..

  5. سيفوز طبعا بلا شك لولاية ثانية بمباركة سعودية اماراتية اسراءيلية اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم..

  8. لا يفهم العرب ان وراء ترامب كل صهاينة العالم فهو الذي اقر ان القدس العربية لاسرائيل..

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