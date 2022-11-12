شيرين تعلن عقد قرانها على حسام حبيب وتؤكد: حب حياتي

2022-11-12 / 09:33
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هبة بريس - وكالات

صدمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الجمهور بإعلانها عقد قرانها مجددا على طليقها الفنان حسام حبيب.

وقالت شيرين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، المذاع على قناة “mbc مصر”: “أنا شيرين اللي قلبها متسامح وهيفضل قلبي متسامح، كنا ناويين عقد القران يوم السبت، لكن حسام أصر على عقد القران أمس الخميس. وبعتذر لحسام عن كل الكلام اللي أنا قولته في حقه.. حسام حبيب حب حياتي”.

وأضافت :” عاوزة أطمن الناس، أن أنا في عصمة رجل طيب جدا، وبيحبني، وكان معمولا لنا حاجة، والحمد لله ربنا فكهالنا”، في إشارة لأعمال سحر.

وأعلنت شيرين التنازل عن القضايا التي رفعتها بحق شقيقها محمد عبدالوهاب “أنا متسامحة، ولا استطيع أن أفعل ذلك به”.

وأضافت: “لا أستطيع أن أسبب حزنا لوالدتي بسبب خلافي مع شقيقي”.

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