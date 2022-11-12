مختل عقلي يرعب ساكنة حي بالبيضاء والأمن يتدخل

2022-11-12 / 09:19
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هبة بريس - البيضاء

تدخلت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، زوال يوم أمس الجمعة 11 نونبر الجاري، من أجل توقيف شخص تبدو عليه علامات الخلل العقلي، وذلك بعدما عرض أمن المواطنين للخطر وتجرد من ملابسه وأحدث حالة من الفوضى بالشارع العام.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت بإشعار حول قيام شخص في حالة اندفاع قوية بإحداث الفوضى بالشارع العام بحي السلام 3 بمدينة الدار البيضاء، الأمر الذي تطلب تدخل دورية للشرطة من أجل ضبطه وتحييد الخطر الصادر عنه، وهو ما تم بعد مقاومة عنيفة تمكن خلالها المعني بالأمر من اعتلاء سطح سيارة للشرطة، قبل أن يتم ضبطه دون تعريض نفسه أو المواطنين للخطر.

وقد تم إيداع المعني بالأمر رهن المراقبة الطبية بجناح الأمراض العقلية بالمستشفى الجامعي ابن رشد، فيما تجري مصالح الأمن الوطني أبحاثا من أجل تحديد ظروف وملابسات وخلفيات ارتكابه لهذه الأفعال.

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