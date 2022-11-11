جمارك طنجة المتوسط تجهض عملية تهريب كمية مهمة من الكوكاكيين

هبة بريس _ طنجة

هبة بريس – مكتب طنجة

تمكنت عناصر الجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط مساء اليوم الجمعة ، من إجهاض عملية تهريب كمية مهمة من المخدرات القوية والتي بلغت 14 كلغ من الكوكايين و 80 كيلوغرام من مخدر الشيرا مساء اليوم في عمليتين متزامنتين.

وبحسب مصادر مطلعة ، فقد مكنت عملية تنسيق بين الأمن وجمارك طنجة المتوسط من ضبط كمية 14 كلغ ام من الكوكايين كانت مخبأة بعناية داخل حاوية قادمة من احدى دول امريكا اللاتينية .

وتاتي هذه العملية في سياق مجهودات المصالح الجمركية والامنية بميناء طنجة المتوسط والرامية الى مكافحة الاتجار الدولي في المخدرات .

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