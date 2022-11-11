جمارك طنجة المتوسط تجهض عملية تهريب كمية مهمة من الكوكاكيين

2022-11-11 / 22:55
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هبة بريس _ طنجة

هبة بريس – مكتب طنجة

تمكنت عناصر الجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط مساء اليوم الجمعة ، من إجهاض عملية تهريب كمية مهمة من المخدرات القوية والتي بلغت 14 كلغ من الكوكايين و 80 كيلوغرام من مخدر الشيرا مساء اليوم في عمليتين متزامنتين.

وبحسب مصادر مطلعة ، فقد مكنت عملية تنسيق بين الأمن وجمارك طنجة المتوسط من ضبط كمية 14 كلغ ام من الكوكايين كانت مخبأة بعناية داخل حاوية قادمة من احدى دول امريكا اللاتينية .

وتاتي هذه العملية في سياق مجهودات المصالح الجمركية والامنية بميناء طنجة المتوسط والرامية الى مكافحة الاتجار الدولي في المخدرات .

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‫7 تعليقات

  4. راه هد شي لبغاو الناس يديرو كولشي غلى او ما كينش لحاس بينا كولشي من اخنوش

  5. نسأل الله سلامة لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم الله إدير شي تويل ديل الخير يارب العالمين الله أكبر

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