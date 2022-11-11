منتخب البحرين يتعادل مع نظيره الكندي وديا

2022-11-11 / 21:05
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هبة بريس _ وكالات

تعادل منتخب البحرين لكرة القدم مع ضيفه منتخب كندا 2/2 خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الجمعة في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وسجل هدفي المنتخب البحريني مهدي فيصل حميدان في الدقيقة 14 وعبد الله يوسف هلال في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، فيما سجل هدفي المنتخب الكندي إسماعيل كوني ولوكاس كافاليني في الدقيقتين السادسة و81.

ويستعد المنتخب الكندي للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تقام في قطر في الفترة من 20 نونبر الجاري إلى 18 دجنبر المقبل.

ويلعب المنتخب الكندي في المجموعة السادسة مع منتخبات بلجيكا وكرواتيا والمغرب.

في المقابل يستعد المنتخب البحريني للمشاركة في بطولة كأس الخليج التي تقام مطلع العام المقل، حيث يلعب في المجموعة الثانية مع منتخبات الإمارات وقطر والكويت.

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‫18 تعليقات

  2. المنتخب البحريني منتخب محترم وقادر ان يقارع الكبار يمتلك دفاع منظم جدا وهجوم شرس وسريع.. مدرب البحرين صنع منتخب رائع

  4. المنتخب الوحيد بالعالم الي مايفوز وما يخلي لي يفوز منتخب يحب العدالة هههه

  5. المنتخب البحراني في تطور كبير وقد يكون رقم صعب في بطولة الخليج العربي

  7. منتخب كندا من منتخبات امريكا الشمالية يعني يضاهي باللعب والاسلوب منتخب المكسيك

  9. منتخب البحرين من المنتخابات التي تطورت كثيرا
    وفي المستقبل يكون له دورا فعال وموثر ع باقي منتخبات قارة اسيا

  13. كندا في الجيب بالرغم من الصعوبات…
    كندا مساكن سمعوا بلي المغرب مشارك فقمة الجامعة العربية مشاو لعبوا مع البحرين يحساب ليهم نحن من شبه الجزيرة العربية.

  17. داك لحارس الله ويكون اساسي فكأس العالم اميطفروها ولو ب نقطة من الدور الأول حارس مبتدأ

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