نجوم خارج قوائم مونديال قطر

هبة بريس _ وكالات

أعلن مدربو المنتخبات الوطنية المشاركة في كأس العالم 2022 قوائم اللاعبين الذين سيدافعون عن ألوان بلادهم في مونديال قطر، وكان لافتا غياب أسماء كبيرة للاعبين ينشطون في الدوريات الخمسة الكبرى في العالم.

فرنسا

استبعد مدرب فريق “الديوك”، ديدييه ديشان، حارس المرمى مايك مينان من التشكيلة التي أعلن عنها للمشاركة في مونديال قطر.

ولم يستدعِ ديشان أسماء معروفة في الدوريات الأوروبية، بينهم فيرلاند ميندي الظهير الأيسر لريال مدريد ووسام بن يدر، لاعب موناكو، وماركوس تورام، لاعب بارما الإيطالي، وموسى ديابي، لاعب بايرن ليفركوزن، وراندال كولو مواني الذي ينشط في صفوف نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني.

وسيلعب “الديوك”، مباراتهم الأولى في العرس العالمي في 22 نوفمبر ضد أستراليا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا الدنمارك وتونس.

البرازيل

يدخل المنتخب البرازيلي، أحد المرشحين لنيل لقب “مونديال قطر” بتشكيلة عرفت غياب روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول عن التشكيلة وهي المفاجأة الأبرز في القائمة التي أعلن عنها المدرب تيتي.

وفضّل الأخير الاستعانة بمهاجم أرسنال غابريال جيسوس الذي كان غائبا عن المعسكر الأخير للمنتخب، بينما سيغيب فيليب كوتينيو هو الآخر عن الفريق المتوج بخمس كؤوس عالمية (الرقم القياسي).

ويبدأ “السيلسياو” مشواره في المونديال القطري في 24 الشهر الحالي ضد صربيا ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضا سويسرا والكاميرون.

ألمانيا

سيكون ماتس هوملس قلب دفاع دورتموند من بين أبرز الغائبين عن تشكيلة ألمانيا بعد استبعاده من طرف المدرب هانسي فليك. وكذلك الأمر بالنسبة لنجم وسط ريال مدريد وأحد نجوم “المانشافت” سابقا توني كروس.

وتستهل ألمانيا مبارياتها في قطر ضد اليابان في 23 من الشهر الحالي، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا إسبانيا وكوستاريكا.

إسبانيا

منتخب إسبانيا، الذي حاز على اللقب لأول مرة في تاريخه، عام 2010، سيحاول الظفر بلقبه الثاني في قطر، لكن بغياب عدد من نجومه، أبرزهم سيرجيو راموس، قلب دفاع باريس سان جيرمان الفرنسي حاليا وريال مدريد سابقا.

وضمّت قائمة “الماتادور” التي أعلن عنها المدرب لويس أنريكي، الجمعة، 26 لاعباً، لم يظهر فيها اسم الحارس ديفيد دي خيا كذلك.

وخلت القائمة أيضا من اسم لاعب “بي إس جيه” الباريسي، فابيان رويز، ولاعب الوسط لنادي ليفربول الإنكليزي، تياغو ألكانتارا.

قائمة الغائبين عن القائمة النهائية في تشكيلة أنريكي ضمت كذلك كلا من إينيغو مارتينيس (أتلتيك بلباو) وماركوس ألونسو (برشلونة) في الدفاع، وبورخا إيغليسياس، مهاجم ريال بيتيس.

إنكلترا

قائمة المنتخب الإنكليزي هي الأخرى خلت من عدة أسماء بارزة أهمها تامي أبراهام، مهاجم نادي روما الإيطالي.

وبرر مدرب “الأسود الثلاثة” عدم استدعاء أبراهام بأنه “يمر بفترة سيئة في الوقت الخطأ”.

والخميس، ترددت أخبار تفيد بأن المدرب غاريث ساوثغيت، لن يستدعي جيمس ماديسون الذي قدم مستويات عالية بقميص ليستر سيتي منذ مطلع الموسم الحالي، لكن القائمة التي نشرت في المساء (الخميس) شهدت إقحام اسمه في خط الهجوم.

وتستهل إنكلترا حملتها في قطر بمواجهة إيران في 21 من نوفمبر الحالي قبل أن تلعب ضد الولايات المتحدة ثم ويلز في المجموعة الثانية.

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