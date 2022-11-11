المنتخب النسوي يتعادل مع نظيره الإيرلندي

2022-11-11 / 19:10
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هبة بريس _ متابعة

تعادل المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية بنتيجة هدفين لمثلهما، في المباراة الودية التي جمعته يومه الجمعة بمنتخب إيرلندا.

وتدخل المباراة، التي أقيمت بمدينة ماربيا بإسبانيا، في إطار استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لنهائيات كأس العالم التي ستجرى مناصفة ما بين أستراليا ونيوزيلندا.

وسجل الهدف الأول للمنتخب الوطني لكرة القدم النسوية في مباراة اليوم اللاعبة سلمى أماني في الدقيقة الـ29؛ بينما وقعت اللاعبة أنسية بلقاسمي الهدف الثاني في الدقيقة الـ56

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