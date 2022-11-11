بورصة الدار البيضاء تغلق على وقع انخفاض طفيف
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بورصة البيضاء تنهي الأسبوع على وقع الأحمر

2022-11-11 / 18:48
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هبة بريس _ وم ع

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الجمعة، على وقع اللون الأحمر.

وسجل مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، انخفاضا بـ0,63 في المائة إلى 10.355,27 نقطة.

بدوره، خسر مؤشر “MSI 20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، 0,81 في المائة إلى 824,73 نقطة.

من جهته، سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” تراجعا بنسبة 0,64 في المائة، منتقلا إلى 769,14 نقطة.

في ما يخص المؤشرات الدولية، سجل مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” انخفاضا بنسبة 0,76 في المائة (9.408,23 نقطة)؛ بينما انخفض مؤشر “إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد” بـ0,77 في المائة إلى 8.585,79 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات أزيد من 389,2 مليون درهم، بينما بلغت الرسملة 537,95 مليار درهم.

وسجلت أقوى الانخفاضات من قبل كل من ديلاتر لوفيفي (-6 في المائة/ 52,99 درهما)، وإنفوليس (-5,71 في المائة/ 99 درهما)، وستوكفيس شمال إفريقيا (-5,67 في المائة/ 11,32 درهما)، وشركة المشروبات للمغرب (-3,93 في المائة / 2.124 درهما)، واتصالات المغرب (-2,99 في المائة/ 94,1 درهم).

بالمقابل، سجلت أقوى الارتفاعات من لدن كل من “سانلام المغرب” (+5,94 في المائة/ 1.035 درهما)، و”ديسواي” (+4,89 في المائة/ 699,6 دراهم)، و”دجى إنعاش الضحى” (+4,84 في المائة / 6,5 دراهم)، والقرض العقاري والسياحي (+3,75 في المائة/ 298,8 دراهم)، والمنجزات الميكانيكية (+ 3,72 في المائة / 145 درهما).

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‫11 تعليقات

  3. نطالب الحكومة بالاقتراض من جديد و توزيع الأموال على الدول الافريقية و الشركات الكبرى و لاعبي كرة القدم و المغنيين.

  5. حتى البورصة غادب ي تساعدها الحكومة في الوطن الصندوق او الصناديق تتعمر ومتيصبح حتى تتخوى

  6. لا نزال نعيش تداعيات الأزمة الإقتصادية لسنة 2008 وجاءت كرونا لتزيد الطن بلة

  9. ما أخذ بظلم نزع من صاحبه نزعا…. الربا حرب مع الله ورسوله وهذه هي النتيجة.

  10. نهار كانو يجمعو في لفلوس ويربحو الملايير مكانش يقولو ليوم ربحنا خنشة ديال فلوس ومنين كيخسرو يجيو يعاودوها نا

  11. بشكل عام من نهار بدات كورونا و هي تسلب فكلشي ..لكن لا شيئ تغير ما بين قبل وبعد كورونا …اذن فين كان يمشي داكشي لي عاد ولينا كنعرفوه ؟؟؟

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