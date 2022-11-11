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كورونا بالمغرب.. تسجيل 108 إصابات جديدة

2022-11-11 / 16:20
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 108 إصابات جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 63 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و849 ألف و941 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و412 آلاف و855 شخصا، مقابل 24 مليون و913 ألف و736 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 54 ألف و730 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و266 ألف و458 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و249 ألف و509 حالات، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (43) والرباط سلا القنيطرة (36)، ومراكش آسفي (11) ، وفاس مكناس (10) وسوس ماسة (5)، ودرعة تافيلالت (1)، جهة الشرق (1) العيون الساقية الحمراء (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 666 حالة، فيما تم تسجيل حالة خطيرة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها ثلاث حالات.

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