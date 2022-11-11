آسفي.. الأمن يشهر سلاحه لتوقيف شخص اعتدى على محام

هبة بريس

اضطر مقدم شرطة يعمل بالأمن الإقليمي بمدينة أسفي لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي دون اللجوء لاستعماله، صباح اليوم الجمعة 11 نونبر الجاري، وذلك في تدخل أمني لتحديد الخطر الناتج عن شخص من ذوي السوابق القضائية، والذي يشتبه في تورطه في ارتكاب اعتداء جسدي بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت دورية لشرطة الهيئة الحضرية قد تدخلت من أجل ضبط المشتبه فيه، مباشرة بعد ضبطه في حالة تلبس بتعريض محام لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام، وذاك لأسباب وخلفيات تعكف حاليا الأبحاث على تحديدها، غير أنه رفض الامتثال وقاوم عناصر الشرطة، وهو الأمر الذي اضطر معه مقدم الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي.

وقد مكن هذا التدخل الأمني من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه، فضلا عن حجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء.

وقد تم نقل الضحية للمستشفى من أجل الخضوع للعلاجات الضرورية، فيما تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0