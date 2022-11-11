العيون: الأمن يوقف 9 مشتبه فيهم بارتكاب افعال اجرامية وطنيا

ع اللطيف بركة ؛ هبة بريس

أوقفت المصالح الأمنية بالعيون جنوب المملكة، يوم أمس الخميس، تسعة أشخاص مشتبه فيهم بإرتكاب افعال إجرامية بمناطق متفرقة على الصعيد الوطني.

هذا، و مباشرة بعد توقيف الموقوفين، تم الاحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما أحيل عدد منهم على المصالح الطالبة للبحث.

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