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العيون: الأمن يوقف 9 مشتبه فيهم بارتكاب افعال اجرامية وطنيا

2022-11-11 / 15:43
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ع اللطيف بركة ؛ هبة بريس

أوقفت المصالح الأمنية بالعيون جنوب المملكة، يوم أمس الخميس، تسعة أشخاص مشتبه فيهم بإرتكاب افعال إجرامية بمناطق متفرقة على الصعيد الوطني.

هذا، و مباشرة بعد توقيف الموقوفين، تم الاحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما أحيل عدد منهم على المصالح الطالبة للبحث.

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‫10 تعليقات

  2. تحية وتقدير لدللشرطة المغربية على مجهوداتها المبذولة للتصدي للمجرمين..

  7. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وارزقنا الامن والاستقرار يارب العالمين..

  9. يجب ان تقام حملة وطنية ضد المجرمين وذوي السوابق العدلية والمبحوث عنهم وطنيا..

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