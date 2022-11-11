العيون: الأمن يوقف 9 مشتبه فيهم بارتكاب افعال اجرامية وطنيا
ع اللطيف بركة ؛ هبة بريس
أوقفت المصالح الأمنية بالعيون جنوب المملكة، يوم أمس الخميس، تسعة أشخاص مشتبه فيهم بإرتكاب افعال إجرامية بمناطق متفرقة على الصعيد الوطني.
هذا، و مباشرة بعد توقيف الموقوفين، تم الاحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما أحيل عدد منهم على المصالح الطالبة للبحث.
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10 تعليقات
يجب تطبيق القانون عليهم جميعا دون رحمة ولا شفقة..
تحية وتقدير لدللشرطة المغربية على مجهوداتها المبذولة للتصدي للمجرمين..
كل الاحترام والتقدير للشرطة وشعارنا الله الوطن الملك..
الاعين التي لاتنام اللهم احفظهم..
كل مجرم يجب ان ينال عقابه جزاءا بما فعل..
بعض الاحيان الانفلات الأمني يكون سبب في كثرة السرقات والانحرافات ..
اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وارزقنا الامن والاستقرار يارب العالمين..
على القضاء تطبيق أحكام القران الكريم والتعليم التي جاء بها..
يجب ان تقام حملة وطنية ضد المجرمين وذوي السوابق العدلية والمبحوث عنهم وطنيا..
اللهم احفظ العناصر الأمنية الساهرة على امن المغاربة..