وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوبن المهني
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مباريات “أطر الأكاديميات”.. إصدار بطاقات توصيف الاختبارات الكتابية

2022-11-11 / 12:31
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هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الجمعة، عن إصدار بطاقات توصيف الاختبارات الكتابية لمباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين دورة 2022.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تم إصدار بطاقات توصيف مواضيع الاختبارات الكتابية لمباريات توظيف أطر هيئة التدريس والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين الاجتماعيين المقررة إجراؤها يوم الأحد 27 نونبر الجاري.

ويأتي هذا الإجراء، تضيف الوزارة، لضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين وتمكينهم من توجيه وتركيز مجهوداتهم في التحضير الجيد لاجتياز مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين دورة 2022.

وتحدد هذه التوصيفات المجالات الأساسية للاختبارات وتحصر المحاور الرئيسية ودرجة أهمية كل مجال وكل محور حسب كل تخصص.

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