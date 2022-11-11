الملك مبرقا رئيس بولونيا: “حريصون على مواصلة العمل سويا معكم”

2022-11-11 / 12:06
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية بولونيا، فخامة السيد أندريه دودا، وذلك بمناسبة تخليد بلاده لذكرى استقلالها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات للرئيس أندريه دودا بموفور الصحة والهناء، وللشعب البولوني الصديق بمزيد الازدهار والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وبهذه المناسبة، يسرني أن أؤكد لفخامتكم حرصي القوي على مواصلة العمل سويا معكم، من أجل تعزيز التعاون البناء القائم بين بلدينا، والارتقاء به لما فيه خير شعبينا”.

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