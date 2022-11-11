مونديال قطر.. “الفيفا” يكشف المبالغ التي سيحصل عليها اللاعبون والأندية

2022-11-11 / 11:40
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هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم” فيفا” أنه سيوزع أكثر من 200 مليون دولار على الأندية التي تمنح الإذن للاعبيها للمشاركة مع منتخباتهم في البطولة، كما سيمنح 370 ألف دولار لكل لاعب.

وسيحصل الفائز بكأس العالم على ما يصل إلى 42 مليون دولار، أما الوصيف فسيحصل على 30 مليون دولار، والمنتخب الذي يحتل المركز الثالث على 27 مليون دولار.

ويحصل المنتخب صاحب المركز الرابع على 25 مليون دولار أميركي. أما المنتخبات من المرتبة الخامسة إلى الثامنة: 17 مليون دولار لكل منتخب، فيما تحصل المنتخبات من المركز التاسع إلى السادس عشر: 13 مليون دولار لكل فريق.

والمنتخبات من المركز 17 إلى المركز 32 فتحصل على 9 ملايين دولار لكل منتخب.

وكما ذكر فيفا، سيتم ضرب مبلغ 10 آلاف دولار يوميا في عدد الأيام التي يبقى فيها كل لاعب في كأس العالم، بدءا من أسبوعين قبل المباراة الافتتاحية وينتهي بعد يوم واحد من آخر مباراة لمنتخب بلاده.

ثم يتم توزيع المبلغ الإجمالي على الأندية التي لعب لها اللاعب خلال العامين الماضيين قبل كأس العالم.

يذكر أن قطر تستضيف نهائيات بطولة كأس العالم في الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، وذلك كأول بلد عربي يحتضن العرس الكروي الكبير، ولأول مرة في فصل الشتاء في تاريخ البطولة، قبل أن يتم زيادة عدد تلك المنتخبات إلى 48 بداية من نسخة عام 2026 في أمريكا، بالتعاون مع كندا والمكسيك.

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