المحمدية.. إيقاف شخص متورط في ارتكاب سرقات من داخل سيارات

2022-11-11 / 11:26
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هبة بريس - المحمدية

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المحمدية، أمس الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في السرقة، يشتبه في تورطه في ارتكاب سرقات متعددة من داخل السيارات.

وجرى توقيف المشتبه فيه على خلفية الأبحاث والتحريات المكثفة التي أعقبت تسجيل سرقات بالكسر من داخل مجموعة من السيارات التي تكون مستوقفة بالشارع العام بمدينة المحمدية ومناطقها المدارية، وهي الأبحاث التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه الذي تبين أنه يتخفى في هيئة متشرد من أجل تنفيذه هذه الأفعال الإجرامية، ويتم توقيفه اليوم الخميس بمنطقة “اللويزية”.

كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز مجموعة من معدات الكسر والأسلحة البيضاء، فضلا عن حجز عدة متعلقات شخصية وملابس يشتبه في كونها من متحصلات عمليات السرقة.

 وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي التي تجريه فرقة الشرطة القضائية بالمحمدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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