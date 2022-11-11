منتخبون بمجلس جهة فاس مكناس يعبثون بطلبات الترشيح للهيئات الاستشارية

2022-11-11 / 11:06
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هبة بريس - فاس

علمت هبة بريس من مصادر مقربة من مجلس جهة فاس مكناس أن ممثلي الهيئات الاستشارية على مستوى مدينة فاس تمت عملية انتقاء هم على أساس الولاء الحزبي.

وكشف ذات المصدر أن عضوين محسوبين على حزب الاستقلال حرما المرشحات والمرشحين لعضوية هيئة تكافؤ الفرص وهيئة الشباب والهيئة الاقتصادية من مبدأ تكافؤ الفرص والديمقراطية دون إعارة اي اعتبار لمبادئ الكفاءة ومقتضيات المادة 117 من القانون 111.14.

وبحسب ذات المصدر, فإن ممثلي جل الأقاليم بمجلس جهة فاس مكناس ، تعاملوا مع الترشيحات الواردة من أقاليهم للهيئات الاستشارية الثلاثة، بنوع من الحكمة والمعايير الاستحقاقية؛ باستثناء بعض ممثلي عمالة فاس بمجلس الجهة تعاملوا بخلفيات حزبية ضيقة وحزبية…
مصادر ذات صلة تتهم منتخبين اثنين بمجلس جهة فاس مكناس من مدينة فاس بإقدامهما على العبث بطلبات الترشيحات الواردة على المجلس من مدينة فاس ، حيث تم انتقاء الاحباب والأقارب ومن لهم ارتباطات شخصية بهاذين الشخصين.

هذا وقد علمت هبة بريس أن المرشحين الذين تم اقصاءهم بطريقة مجحفة يستعدون لتسجيل شكلا احتجاجيا على هذا السلوك اللا أخلاقي ويدينونه بشدة، داعين والي ولاية جهة فاس مكناس ورئيس مجلس الجهة بضرورة إعادة النظر في انتقاء مرشحي مدينة فاس على أساس المعايير المحددة في المادة 117 من القانون التنظيمي رقم 111.14 واستحضار معايير الكفاءة والشفافية مبدأ تكافؤ الفرص.

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