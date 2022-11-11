صندوق الأمم المتحدة للسكان يقدم تقريره بالرباط

هبة بريس

قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان، الخميس، تقريره عن حالة سكان العالم 2022 ، وذلك خلال لقاء نظمه مكتبه بالرباط، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وسلط التقرير، الذي يحمل عنوان “إماطة اللثام: التحرُّك لمواجهة أزمة الحمل غير المقصود المُهمَلة”، الضوء على “أزمة” تهم نصف حالات الحمل في جميع أنحاء العالم أي 121 مليون امرأة سنويًا.

وحذر من أن أكثر من 60 في المائة من حالات الحمل غير المقصود تنتهي بالإجهاض، مسجلا أن 45 في المائة من جميع حالات الإجهاض غير آمنة، حيث تتسبب في 5 إلى 13 في المائة من جميع وفيات الأمهات، وبالتالي يؤثر تأثيرًا كبيرًا على قدرة العالم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذكرت الوثيقة أن التقديرات تشير إلى أن 257 مليون امرأة عبر العالم ممن يرغبن في تجنب الحمل لا يستخدمن وسائل منع الحمل الآمنة والحديثة.

وعزا التقرير الأسباب في ذلك، إلى الخرافات والمعلومات المغلوطة الموجودة في كل مكان، التي يروج لها من قبل جميع المصادر، حتى من قبل المعلمين والعاملين الصحيين.

وسجل أن النساء لا يتلقين معلومات دقيقة وكافية عن حقوقهن، وليس لديهن خيارات كافية لمنع الحمل، ولا يتلقين الدعم.

وأشار إلى أن القدرة على الاختيار هي الحل، داعيا صانعي القرارات والنظم الصحية إلى إعطاء الأولوية للحماية من الحمل غير المقصود من خلال تحسين إمكانية الوصول والقبول والجودة والتنوع في وسائل منع الحمل، وكذلك التوسع على نحو كبير في المعلومات ورعاية الصحة الجنسية والإنجابية عالية الجودة.

وشكل هذا اللقاء فرصة لتبادل الرؤى حول حالات الحمل غير المقصود ومناقشة السبل الممكنة للعمل المشترك.

ويعد تقرير حالة سكان العالم التقرير السنوي الرئيسي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث يتم نشره سنويًا منذ عام 1978، ويسلط الضوء على القضايا الناشئة في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وتعميمها، ويستكشف التحديات والفرص التي تقدمها للتنمية الدولية.

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