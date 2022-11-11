تطوان.. الأمن يوقف سيدتين ويحجز 6 آلاف قرص مخدر

هبة بريس

تمكنت عناصر عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن تطوان، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الخميس، من توقيف سيدتين تبلغان من العمر 35 و47 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى المحطة الطرقية بمدينة تطوان، أثناء استعدادهما للسفر على متن حافلة لنقل المسافرين متوجهة إلى مدينة الدار البيضاء، قبل أن تسفر عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 6000 قرص طبي مخدر من نوع Rivotril، مخبأة بإحكام داخل علب كرتونية تحتوي على مواد غذائية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة المعنيتين بالأمر.

وتندرج هذه القضية في سياق الجهود الدائمة والمتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية بغرض مكافحة تهريب وترويج المؤثرات العقلية.

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