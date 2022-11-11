للمرة الـ11 في تاريخه.. برشلونة يدرس تغيير شعاره

2022-11-11 / 09:25
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هبة بريس - وكالات

كشف الصحفي الكتالوني كارلوس أغيلار عن تفكير برشلونة في تغيير شعاره رغم رفض مجلس الإدارة هذه الفكرة في وقت سابق.

وأضاف أغيلار في تغريدة على حسابه في موقع “تويتر”: “قد يستعيد برشلونة قريبا فكرة تغيير شعاره. كان النادي في الآونة الأخيرة على وشك أن يوافق على هذا الأمر، ولكن في النهاية رفضت الجمعية العمومية للنادي هذه الفكرة. لكن الآن يمكن أن يعملوا على إعادة هذه الفكرة إلى الطاولة، لكني لا أعرف ما إذا كانت هذه الفكرة ستحظى بالموافقة أم لا”.

وأضاف الصحفي الكتالوني المتخصص “أنا أرغب في ذلك. من الجيد دائمًا الابتكار والتجديد، في الواقع تم تغيير شعارنا عبر التاريخ 10 مرات، ومرت 20 عامًا منذ آخر تعديل. أعتقد أنه إذا تم ذلك وتم الاتفاق عليه، فسيكون ذلك إيجابيًا”.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني وذلك بعدما هز بيدري ورافينيا الشباك في الشوط الثاني ليقلب برشلونة بعشرة لاعبين تأخره إلى فوز 2-1 على مضيفه أوساسونا يوم الثلاثاء الماضي، ليتقدم بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي فاز بصعوبة 2-1 على ضيفه قادش.

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