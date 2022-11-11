الحموشي يتوسط منصة القادة في حفل التخرج بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

2022-11-11 / 09:11
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هبة بريس

نظمت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية، مساء أمس الخميس، حفلا كبيرا بمناسبة تخرج الدفعة الجديدة للكوادر والأطر الأمنية العربية، والذين أنهوا دراساتهم الأكاديمية العليا وحصلوا على شواهد الماجيستير والدكتوراه في مختلف التخصصات الأمنية والتقنية.

وقد تميز هذا الحفل الذي ترأسه وزير الداخلية السعودي سمو الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، بحضور المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي، باعتباره عضوا في المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والذي يعتبر أعلى سلطة تقريرية في الجامعة.

وقد تقدم عبد اللطيف حموشي قائمة سامي الشخصيات العربية والأجنبية التي بصمت على حضورها في هذا الحفل، إذ توسط منصة القادة وكبار الشخصيات على يمين الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط، وصاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية.

وكانت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، التي هي الذراع العلمي والأكاديمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، قد أعلنت مؤخرا عن تغيير جذري في هيكلتها التنظيمية، إذ أحدثت لأول مرة مجلسا أعلى يتولى رسم السياسة العامة للجامعة ولمختلف الكليات والمعاهد التابعة لها، يرأسه وزير الداخلية السعودي سمو الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، ويضم في عضويته سامي المسؤولين الأمنيين وكبار الأكاديميين، وفي مقدمتهم السيد عبد اللطيف حموشي.
  
وتراهن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على تنوع التمثيلية وتعدد العضوية داخل المجلس الأعلى للجامعة، لضمان الانفتاح على شراكات جديدة ومتطورة في المجال الأمني، وكذا الاستفادة من كفاءات عربية ودولية بصمت الأمن الدولي بعطاءات كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

كما تتطلع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الاستفادة من التجربة المغربية في مختلف التخصصات الشرطية والعلوم الأمنية، وهي التجربة التي سيحملها معه عبد اللطيف حموشي إلى الصعيد العربي والإسلامي، من خلال عضويته في المجلس الأعلى للجامعة.

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‫11 تعليقات

  2. السيد حموشي عبداللطيف من بين رجالات الدولة الذين بصموا اسمهم في تاريخ المغرب ..

  3. انجازات أمنية كبرى واصلاحات عرفت في عهد هذا الرجل الذي اعاد للمغرب أمنه الداخلي و الخارجي..

  4. المغرب لديه تجارب أمنية قوية ومعززة على الصعيد الوطني والعالمي والمعروف بتفكيك الخلايا الارهابية التي تمس النظام العام..

  5. فخر المغرب والمغاربة ان يكون هذا السيد من بين الاعضاء الذين تعطى له العضوية في الجامعة العربية لنيف ال سعود للعلوم الأمنية …

  6. على المغرب انشاء اگاديمية أمنية للعلوم والتكنولوجيا الحديثة لتطوير مهاراته اكثر..

  8. الاعين التي لاتنام من اجل سلامة المواطنين والوطن اللهم احفظهم بحفظك ياكريم يارحيم..

  9. المغرب من ضمن البلدان الذين يشهدوا لهم التنظيم الامني القوي .اللهم احفظ بلدنا وملكنا وشعبنا..

  10. السيد عبداللطيف حموشي رجل غني على التعريف الرجل الذي يرفع له التقدير الاحترام ..

  11. شئ مشرف جدا تن تجد الكفاءات المغربية في اكبر الجامعات يتولون مناصب مهمة جدا.
    بالتوفيق لكل الكوادر المغربية و اصحاب الكفاءات.

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