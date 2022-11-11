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طقس الجمعة.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-11-11 / 09:07
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بنزول أمطار أو بعض القطرات المطرية المتفرقة بالواجهة المتوسطية، مع تشكل كتل ضبابية بالقرب من السواحل الأطلسية الجنوبية.

كما يرتقب هبوب رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و 09 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 07 و 11 درجة بالمنطقة الشرقية، وستكون ما بين 19 و23 درجة جنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 11 و18 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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