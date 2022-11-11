نهضة بركان ينفصل عن بنشيخة لسوء النتائج والإقصاء من كأس الكاف

هبة بريس _ وجدة

عقد رئيس نهضة بركان لكرة القدم اجتماعا عاجلا مع المدرب الجزائري عبدالحق بنشيخة لتدارس الوضعية الراهنة التي يعيشها الفريق، و آخرها فشل الفريق في بلوغ دور المجموعات من منافسات كأس الكنفدرالية الإفريقية.

وفي بلاغ للنادي على صفحته الرسمية، ذكر أن الاجتماع تضمن تقييما شاملا للحصيلة التقنية من بداية الموسم إلى يومنا هذا، في ما يخص منافسات البطولة الإحترافية و كأس الكنفدرالية الإفريقية.

و بناء على بنود العقد الاحترافي المبرم بين الطرفين، و وفقا للأهداف المسطرة في بداية الموسم، اتفق الطرفان على الانفصال نظرا لتوالي النتائج السلبية محليا و قاريا.

ويضيف البلاغ، و على إثر ذلك يتقدم الرئيس و المكتب المسير بالاعتذار لجميع المكونات و خصوصا الجماهير الوفية التي تساند الفريق في السراء و الضراء و التي كانت تأمل لموسم أفضل، كما نعدكم بتصحيح مسار الفريق في ما تبقى من منافسات هذا الموسم و ذلك بتضافر جهود الجميع للرجوع إلى التألق و سكة النتائج الإيجابية.

و أخيرا، تؤكد على أن جميع المكونات تعمل من أجل مصلحة النادي و مستقبله على جميع المستويات، كما ستوافيهم بمستجدات الفريق في ما يخص التغييرات اللازمة في الأيام القليلة المقبلة.

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