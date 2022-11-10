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أصحاب البذلة السوداء يتوقفون عن العمل ابتداء من الاثنين

2022-11-10 / 22:19
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، كافة المحامين والمحاميات إلى التوقف الكلي والشامل عن العمل في جميع محاكم المملكة ابتداء من يوم الاثنين 14 نونبر 2022 إلى إشعار آخر.

خروج الجمعية، جاء على هامش الاجتماع الطارئ اليوم الخميس بالرباط، الذي تدارس من خلال المجتمعون الوضع المهني الذي وصفوه بالمتأزم نتيجة حملة الاستهداف غير المسبوقة في تاريخ المهن على حد وصف البلاغ الذي تتوفر هبة بريس على نسخة منه.
وثمن مكتب الجمعية تجاوب رئيس الحكومة مع دعوة مكتب الجمعية للحوار، وتحديده موعدا لذلك يوم 14 نونبر 2022، داعيا كافة منتسبي المهنة إلى فك الاعتصام بالمحاكم وإخلاء فضاءاتها خارج أوقات العمل، مع استمرار مكتب الجمعية في حالة انعقاد مفتوح لمواكبة جميع التطورات والمستجدات المهنية.

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‫13 تعليقات

  4. علاش…قضية ب150درهم حق صندوق يتقاظى منك خمسة الاف درهم مع الف درهم تسبيق ويلا ما عوجتى ليه لكراسة فقاعة لنتظار لا قضى ليك الغراض

  6. ونعم النضال. عندما يصبح المواطن واعي بحقوقه حتما سينتزعها..شكرا لكم أصحاب البذلة السوداء قدمت لنا درسا في النضال.

  8. أكبر مشكل فهاد العالم هما المحاميين .. كايدافعو على المجرم و هما عارفينو …

  9. ههه المحامون حتا تقاسو مصالحهوم عاد قاليك لا لاستنزاف جيوب المواطن…
    5لتر ديال الزيت ب112 درهم vu

  12. متنساوش غلاء المعيشة راه الفقراء مبقى ليهم ما ياكلوا حتى العدس او اللوبيا غلات

  13. ان المستهدف الحقيقي هو المواطن الذي هو اخر من يتكفل بجميع التعديلات عند التجائه الى المحكمة اذا فالمحامون في هذه الحال ينبون عن المواطن باعتصامهم واضرابهم عن العمل
    فتحية اجلال وتقدير لاصحاب البدلة السوداء
    بعدما تخلت علينا النقابات والجمعيات ورجال الإعلام
    والله هو خير وكيل وخير مستعان

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