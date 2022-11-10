أصحاب البذلة السوداء يتوقفون عن العمل ابتداء من الاثنين

محمد منفلوطي_ هبة بريس

دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، كافة المحامين والمحاميات إلى التوقف الكلي والشامل عن العمل في جميع محاكم المملكة ابتداء من يوم الاثنين 14 نونبر 2022 إلى إشعار آخر.

خروج الجمعية، جاء على هامش الاجتماع الطارئ اليوم الخميس بالرباط، الذي تدارس من خلال المجتمعون الوضع المهني الذي وصفوه بالمتأزم نتيجة حملة الاستهداف غير المسبوقة في تاريخ المهن على حد وصف البلاغ الذي تتوفر هبة بريس على نسخة منه.

وثمن مكتب الجمعية تجاوب رئيس الحكومة مع دعوة مكتب الجمعية للحوار، وتحديده موعدا لذلك يوم 14 نونبر 2022، داعيا كافة منتسبي المهنة إلى فك الاعتصام بالمحاكم وإخلاء فضاءاتها خارج أوقات العمل، مع استمرار مكتب الجمعية في حالة انعقاد مفتوح لمواكبة جميع التطورات والمستجدات المهنية.

ما رأيك؟ المجموع 14 آراء 12 2