قادة بينهم أردوغان وابن زايد يهنئون نتنياهو بالفوز

هبة بريس _ وكالات

هنأ زعماء وقادة حول العالم، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بفوزه في انتخابات الكنيست

وهنأ رئيس الإمارات محمد بن زايد، رئيس وزراء الاحتلال بالفوز.

وقال نتنياهو في تغريدة، إن ابن زايد دعاه لزيارة أبوظبي بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.

وتابع “تحدثت اليوم مع صديقي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، واتفقنا على تعزيز العلاقات بعد اتفاق السلام التاريخي الذي توصلنا إليه معا”.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدوره، هنأ نتنياهو بالفوز في الانتخابات.

ونقل مكتب نتنياهو عن أردوقان قوله إنه بعث رسالة تهنئة بالفوز، وقال إنه يأمل بتعزيز التعاون بين الاحتلال الإسرائيلي وتركيا.

بدوره، هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين نتنياهو بفوزه، خلال اتصال هاتفي.

وأضاف الرئيس الأمريكي مخاطبا نتنياهو: “التزامي تجاه إسرائيل لا جدال فيه، مبروك يا صديقي وتحية حارة لـ (زوجتك) سارة”.

من جانبه، قال نتنياهو لبايدن، بحسب البيان: “سنحقق المزيد من اتفاقيات السلام التاريخية، إنها في متناول اليد”.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي المرتقب: “التزامي بتحالفنا وعلاقتنا أقوى من أي وقت مضى. تحية حارة لزوجتك جيل”.

ومن بين المهنئين لنتنياهو بالفوز، المستشار الألماني أولاف شولتز.

وقال نتنياهو إن شولتز “هنأني على نتائج الانتخابات. قلت له إنني أعتزم توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والدول العربية وأن ألمانيا لها دور مهم في هذه العملية التاريخية. اتفقنا على العمل معًا لتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية بين ألمانيا وإسرائيل”.

وأضاف نتنياهو أن رئيسة وزاء إيطاليا جورجيو مالوني، هنأته بالفوز، متابعا أنه تحدث معها عن لقاء قريب بينهما.

ويتوقع أن يسلم رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ نتنياهو الأحد، كتاب التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن فاز معسكره بـ64 مقعد من أصل 120 بانتخابات الكنيست (البرلمان) التي أجريت الثلاثاء الماضي.

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