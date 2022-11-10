السعودية تعدم مهربي مخدرات لأول مرة منذ 2020

2022-11-10 / 21:20
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هبة بريس _ متابعة

أعلنت السعودية الخميس تنفيذ حكم الإعدام بحق مهربي هيرويين باكستانيين، في أول عملية إعدام مرتبطة بالمخدرات منذ نحو ثلاث سنوات في المملكة التي تُعتبر من أكثر دول العالم تنفيذا لعقوبة القتل.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إنّه تم إلقاء القبض على الرجلين “عند قيامهما بتهريب كمية من الهيرويين المخدر، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما”.

وصدر بحقهما “صك شرعي يتضمن ثبوت إدانتهما بذلك والحكم بقتلهما تعزيزاً، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه. وتم تنفيذ حكم القتل في الجانيين” الخميس في منطقة الرياض.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإنّ عملية الإعدام تنهي قرارا للجنة حقوق الإنسان السعودية قضى في كانون الثاني/يناير 2021 بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الجرائم المرتبطة بالمخدرات.

وتعود آخر عملية إعدام لمهربي مخدرات إلى كانون الثاني/يناير 2020 وفقا لإحصائية أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات وزارة الداخلية.

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