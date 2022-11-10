اعترافات وتفاصيل جــ..ريمة قــ.تل الطالب أنور بطنجة
هبة بريس – مكتب طنجة
اعترافات مثيرة تلك التي أدلت بها الفتاة القاصر المشتبه في ارتكابها لجريمة قتل الطالب أنور العثماني داخل شقته ، اليوم الخميس 10 نونبر، خلال الاستماع لها من لدن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة ، حيث ينتظر أن توجه لها تهمة “القتل العمد والسرقة وإخفاء معالم الجريمة “.
وفي تفاصيل الجريمة التي هزت الرأي العام الوطني ، قدم دفاع الفتاة القاصر (17 سنة ) المشتبه في ارتكابها لجريمة القتل شهادة طبية مسلمة من طرف طبيب خاص ( تثبت ) معاناتها من اضطرابات نفسية حادة لازمتها قبل سنوات .
مصادر كشفت أن الفتاة المشتبه في ارتكابها لجريمة قتل الطالب أنور ، وأثناء الاستماع اليها زعمت بتعرضها للتغرير من قبل الضحية، بعد علاقة دامت لأشهر ، والتي توجت – تضيف المشتبه بها – بلقاء بأحد مقاهي مدينة طنجة قبل أن يطلب منها التوجه صوب الشقة الواقعة باحدى الاقامات السكنية بمنطقة مسنانة، بدعوى اقامته لحفل هناك يحضره عدد من أصدقائه وصديقاته .
وأردفت الفتاة القاصر قائلة أنها تفاجأت بعد دخولها للشقة بعدم وجود أي من أصدقاء الضحية الذي طمأنها في البداية، حيث طلب منها مساعدته على اعداد وجبة غداء بالمطبخ ، قبل أن يعمد – تضيف الفتاة القاصر – لمسها في مناطق حساسة من جسمها الأمر الذي واجهته المشتبه بها بالرفض.
وأضافت المشتبه بها أنها حاولت مغادرة المطبخ لكن الضحية قام بمنعها قبل أن توجه له طعنة بواسطة سكين يستعمل في المطبخ، غير انه لحق بها الى باب المنزل مما دفعها الى توجيه طعنات أخرى للضحية على مستوى العنق كانت كافية لاسقاطه جثة هامدة بجسب مزاعمها .
المصادر ذاتها أكدت أن المشتبه بها قالت أثناء الاستماع لها من طرف الوكيل العام للملك، أنها اصيبت بحالة من الخوف والهلع بعد ارتكابها للجريمة، لتعمد بعدها الى التوجه صوب المحطة الطرقية بطنجة ومن ثمة الى مدينة مارتيل حيث جرى اعتقالها هناك بمعية أحد أقاربها الذي وجهت له بدوره تهمة “عدم التبليغ واخفاء أداة الجريمة ….”
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16 تعليقات
إنا لله و انا اليه راجعون البقاء لله وحده الله رحمه وغفرليه يااااااااااارب
قصة مستوحاة من خيالها تذكرني بقصة يوسف عليه السلام عندما راودته امرأة العزيز وقد قميصه من دبر لان الفتى مذبوح من قفاه
ميمكنش حيت شي فديهات هيا وياه في دار كتشطح معاع بكل ارياحية حت اناها قامت بتقبيله كانها زوجته هدي القصة م̷ـــِْن نسيج خيالها هد شي أنونمال
ميمكنش البنت بوحدها تقتلو
دور الضحية و النسوية مسلسل لا ينتهي
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ميمكنش هادي مرشية باش تلصق فيها التهمة او تشاد القضية او المجرم هيكون مشاا فحالو.على بارا او الله اعلم
وسرقة الحاسوب والهاتف وقفل حساباته الشخصية شنو التحليل ديال هادشي؟؟؟
لا أصدق. يجب على أسرة الهالك طلب تشريح الجثة وإعادة فحصها الأم تقول إبنها وجدته مذبوح. إذن هناك سبق الاصرار و الترصد يعني الجريمة ليس فيها دفاع عن النفس والله اعلم
الموصيبة هي أن هادشي يمكن يكون صحيح و الأكثر هي أنها قاصر أقصى عقوبة هي عشر سنوات حبسبة
الله يرحمو مسكين لا حول ولا قوة إلا بالله الروح عند الله عزيزة حسبنا الله ونعم الوكيل في لي قتلو الله يرحمو ويجعل مثواه الجنة
اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك والهم اهله الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لاحول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل
لا حول ولا قوة إلى بالله العلي العظيم الله يرحمو
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم