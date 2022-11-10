كورونا المغرب
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الحكومة عن كورونا .. سنتخذ الإجراءات المناسبة لحماية صحة الأفراد

2022-11-10 / 19:26
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هبة بريس _ الرباط

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الوضعية الوبائية في المغرب “مستقرة”، رغم التفاوتات التي تعرفها حالات الإصابة.

جاء ذلك في معرض جواب بايتاس على سؤال بخصوص تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتفادي التفشي المحتمل للوباء، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وأوضح الوزير أن الوضعية الوبائية “مريحة وغير مخيفة”، رغم التفاوتات التي تعرفها حالات الإصابة مؤخرا، مبرزا أن الحكومة “تدارست الموضوع وتتابع الوضع، وستتخذ جميع الاجراءات اللازمة لحماية صحة الأفراد والاقتصاد الوطني”.

وتم أمس الأربعاء تسجيل 127 إصابة جديدة بـ(كوفيد – 19) ، مقابل تعافي 57 شخصا، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة،

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