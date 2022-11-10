بعد قرار عزله في حكومة العثماني….أستاذ الفلسفة يستأنف عمله بسطات

2022-11-10 / 18:55
7

محمد منفلوطي_هبة بريس

كشفت مراسلة توصلت هبة بريس بنسخة منها، أن المفكر المغربي واستاذ الفلسلفة سعيد ناشيد التي تم عزله من وظيفة التعليم في عهد حكومة العثماني، قد تقرر السماح له باستئناف عمله بالمديرية الاقليمية بسطات.

وجاء القرار بعد تنفيذ الحكـم الصـادر لفائدة المعني بالأمر والقاضي بإلغاء قرار العزل المتخذ في حقه بتاريخ 2021/04/19.

وطالبت المراسلة المعني بالأمر، الاتصال فورا بالمديرية الإقليمية بسطات قصد إسناد منصبا تعليميا شاغرا، وموافاة مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر عن طريق السلم الإداري بمحضر الالتحاق بالعمل في نسختين.

وعلق المحامي محمد الهيني على صفحته الفايسبوكية معنونا بالقول: ” لحظة انتصار وفرح وسرور”.. ألف مبروك لمفكرنا العزيز الاستاذ ناشيد سعيد على تسوية وضعيته الادارية بعد العزل غير الشرعي ،تحية تقدير واحترام لعظمة القضاء الاداري الشامخ وتحية للوزارة التي نفذت الحكم، لقد انتصر مفكرنا بفضل اصراره وايمانه بقضيته وبدولة الحق والقانون ،وبجدارة فريق الدفاع الذي كان لي شرف تنسيق عمله الرائد والمبدع،كل الشكر لهيئة التضامن على عملها الراقي جدا”.

وختم الهيني تدوينته قائلا: ” أما من زكى القرار غير المشروع فنقول لهم احصوا هزائمكم ،لان الانتصار يعلم التواضع كقيمة اخلاقية لا يملكها إلا أصحاب رسالة العلم والاخلاق”.

هذا وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد وافق في وقت سابق على قرار عزل الكاتب والمفكر وأستاذ الفلسفة سعيد ناشيد من وظيفته في التعليم، بسبب ما وصف ب”التقصير في أداء الواجب المهني، والغياب غير المبرر عن العمل، إلى جانب استغلال الإجازات المرضية لغير العلاج ومغادرتكم البلاد بدون ترخيص من الإدارة.”

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بيتاس ..السوق الوطنية تشهد إقبالا على السيارات الكهربائية

بيتاس ..السوق الوطنية تشهد إقبالا على السيارات الكهربائية

2022-11-10 / 19:40
Photo of الحكومة عن كورونا .. سنتخذ الإجراءات المناسبة لحماية صحة الأفراد

الحكومة عن كورونا .. سنتخذ الإجراءات المناسبة لحماية صحة…

2022-11-10 / 19:26
Photo of وسيط المملكة : حماية المعطيات الشخصية شأن يستدعي إسهام كافة المتدخلين

وسيط المملكة : حماية المعطيات الشخصية شأن يستدعي إسهام…

2022-11-10 / 19:17
Photo of بنموسى: نسعى لتقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودة المدرسة

بنموسى: نسعى لتقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودة المدرسة

2022-11-10 / 19:02
Photo of طنجة.. المشتبه في قتلها للطالب أنور تقدم شهادة طبية تقر عدم سلامتها النفسية

طنجة.. المشتبه في قتلها للطالب أنور تقدم شهادة طبية…

2022-11-10 / 17:52
Photo of تقارير عن “الأعلاف” على طاولة الوزير ”صديقي” ومطالب بفتح تحقيق مركزي

تقارير عن “الأعلاف” على طاولة الوزير ”صديقي” ومطالب بفتح…

2022-11-10 / 17:44
Photo of تحدي القراءة العربي: مدرسة مغربية تفوز بلقب “المدرسة المتميزة”

تحدي القراءة العربي: مدرسة مغربية تفوز بلقب “المدرسة المتميزة”

2022-11-10 / 16:58
Photo of درك مولاي يعقوب يضع حدا لمروج “الماحيا” بعد عملية مداهمة الورشة

درك مولاي يعقوب يضع حدا لمروج “الماحيا” بعد عملية…

2022-11-10 / 15:56
Photo of استعمل مسدسا بلاستيكيا.. محاولة سطو فاشلة على وكالة لتحويل الأموال بطنجة

استعمل مسدسا بلاستيكيا.. محاولة سطو فاشلة على وكالة لتحويل…

2022-11-10 / 15:39
Photo of أمام الحكومة.. بنموسى يستعرض خارطة طريق تجويد “المدرسة العمومية”

أمام الحكومة.. بنموسى يستعرض خارطة طريق تجويد “المدرسة العمومية”

2022-11-10 / 15:14

‫7 تعليقات

  7. نحب العدل ونسعى إلى العدل والتعليم يجب أن يمارس في العدل….ومن العدل كذلك أن نتسامح كلما كان ممكنا..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق