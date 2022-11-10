طنجة.. المشتبه في قتلها للطالب أنور تقدم شهادة طبية تقر عدم سلامتها النفسية

هبة بريس - مكتب طنجة

استمع قاضي التحقيق اليوم الخميس، بمحكمة الاستئناف بطنجة، لوالد الضحية أنور العثماني ، والذي سرد ظروف العثور على ابنه مقتولا داخل شقة بحي مسنانة بطنجة .

ومثلت المشتبه بها في قتل الطالب أنور العثماني التي كانت مرفوقة بشقيقها كونها قاصر، أمام قاضي التحقيق حيث قدمت شهادة تؤكد أنها تتلقى علاجا نفسيا منذ سنة 2020.

وقد تم تحديد يوم الأربعاء القادم موعدا جديدا لاكمال التحقيق .

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