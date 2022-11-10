طنجة.. المشتبه في قتلها للطالب أنور تقدم شهادة طبية تقر عدم سلامتها النفسية

2022-11-10 / 17:52
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هبة بريس - مكتب طنجة

استمع قاضي التحقيق اليوم الخميس، بمحكمة الاستئناف بطنجة، لوالد الضحية أنور العثماني ، والذي سرد ظروف العثور على ابنه مقتولا داخل شقة بحي مسنانة بطنجة .

ومثلت المشتبه بها في قتل الطالب أنور العثماني التي كانت مرفوقة بشقيقها كونها قاصر، أمام قاضي التحقيق حيث قدمت شهادة تؤكد أنها تتلقى علاجا نفسيا منذ سنة 2020.

وقد تم تحديد يوم الأربعاء القادم موعدا جديدا لاكمال التحقيق .

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تعليق واحد

  1. الثقافة المغربية الإسلامية وأعراف المجتمع المغربي لا تتقاطع مع تقافة المجتمع الغربي الذي يبيح الإباحية . الشاب الراشد الذي يتلاعب بأعراض القاصرات من بنات علي فان ومن أسر عفيفة ، باغرائهم بالزواج او المال عليه ان يضع أمام عينه كل العواقب الوخيمة التي تترتب عن ذلك من تشريد أمهات قاصرات عازبات ومنبوذات وضائعات قد يدفعهم ذلك ليتحولن في آخر المطاف مومسات ، ويصبح أبناؤهن أيضا ضحايا وربما حاقدون على مجتمعهم ، هناك جريمة القتل وهي جريمة بشعة يعاقب عليها القانون ويحرمها الشرع ، كل الوقائع والأسباب والأدوات والدواعي لاقترافها تحددها العدالة التي تبقى لها كلمة للفصل فيها ،

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