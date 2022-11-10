تحدي القراءة العربي: مدرسة مغربية تفوز بلقب “المدرسة المتميزة”

2022-11-10 / 16:58
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هبة بريس

فازت مدرسة “المختار جازوليت” بالرباط ،بلقب “المدرسة المتميزة” ضمن مبادرة تحدي القراءة العربي بدبي، في دورته السادسة، وذلك من بين 92 ألف مدرسة من مختلف أرجاء الوطن العربي.

وجاء تتويج مدرسة المختار جازوليت بعد تفوقها في النهائي على مدرستي التربية الأهلية من المملكة العربية السعودية، ومدرسة العهد الزاهر الثانوية من مملكة البحرين، وذلك بفضل تصويت الجمهور واختيار لجنة التحكيم.

واختيرت المدرسة المغربية، أفضل مدرسة بعد خضوع المدارس الثلاث المؤهلة للنهائي لتصويت الجمهور (40 في المائة) و60 في المائة من تصويت لجان التحكيم النهائي لتحديد الفائز.

وستحصل مدرسة المختار جازوليت لقاء فوزها باللقب على جائزة بقيمة مليون درهم إماراتي ( 272،294 دولار)، تمكّنها من الاستثمار أكثر في جهود ترسيخ ثقافة القراءة والتحصيل العلمي والمعرفي لدى الطلبة.

وتهدف مبادرة تحدي القراءة العربي ، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الرئيس الاماراتي، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتمكين الأجيال الصاعدة بالمعرفة وترسيخ ثقافة القراءة كممارسة يومية لدى النشء والشباب.

كما تتوخى إنتاج حراك قرائي ومعرفي شامل، يرسخ قيم التواصل والتعارف والحوار والانفتاح على الثقافات المختلفة، ويكرّس القراءة والمطالعة والتحصيل العلمي والمعرفي ثقافة يومية في حياة الطلبة، ويحصّن اللغة العربية، ويعزز دورها كوعاء لنقل وإنتاج ونشر المعرفة والمشاركة في إثراء التقدم البشري ورفد الحضارة الإنسانية واستئناف مساهمة المنطقة فيها.

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