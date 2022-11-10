درك مولاي يعقوب يضع حدا لمروج “الماحيا” بعد عملية مداهمة الورشة

2022-11-10 / 15:56
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ع محياوي - هبة بريس

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي راس الما، الخميس، بدوار جرايدية التابع لجماعة عين الشقف ضواحي مدينة فاس، من توقيف شخص، يبلغ من العمر حوالي 40 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطه في إعداد ورشة لتقطير وترويج مسكر ماء الحياة (الماحيا).

عملية مداهمة الورشة، التي تمت تحت الإشراف المباشر لقائدالمركز الترابي ، أسفرت عن حجز حوالي نصف طن من هذه المادة المسكرة.

كما مكنت إجراءات التفتيش المنجزة داخل الورشة المذكورة، توضح المصادر ذاتها، من حجز معدات تستعمل في تخزين وتعبئة وتقطير مسكر ماء الحياة، ضمنها براميل للتخزين وقنينة لغاز البوتان من الحجم الكبير، وعدة طنجرات للضغط بالاضافة الى كمية مهمة من القنب الهندي معدة لترويجها بمدينة فاس وضواحيها.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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