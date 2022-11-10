استعمل مسدسا بلاستيكيا.. محاولة سطو فاشلة على وكالة لتحويل الأموال بطنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

تعرضت وكالة لتحويل الأموال ، اليوم الخميس ، لمحاولة سطو فاشلة قام بها شاب مستعملا في ذلك “مسدس بلاستيكي “.

وبحسب المعطيات المتوفرة فقد عمد المعني بالأمر الى استعمال “مسدس بلاستيكي ” في محاولة لاخافة مستخدمة كانت متواجدة بالوكالة الواقعة بمنطقة العوامة ، غير أن صراخها دفع بالمعني بالامر الى الفرار لوجهة مجهولة .

وتباشر المصالح الامنية بطنجة تحرياتها للوصول الى المعني بالامر وتوقيفه

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