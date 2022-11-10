استعمل مسدسا بلاستيكيا.. محاولة سطو فاشلة على وكالة لتحويل الأموال بطنجة
هبة بريس - مكتب طنجة
تعرضت وكالة لتحويل الأموال ، اليوم الخميس ، لمحاولة سطو فاشلة قام بها شاب مستعملا في ذلك “مسدس بلاستيكي “.
وبحسب المعطيات المتوفرة فقد عمد المعني بالأمر الى استعمال “مسدس بلاستيكي ” في محاولة لاخافة مستخدمة كانت متواجدة بالوكالة الواقعة بمنطقة العوامة ، غير أن صراخها دفع بالمعني بالامر الى الفرار لوجهة مجهولة .
وتباشر المصالح الامنية بطنجة تحرياتها للوصول الى المعني بالامر وتوقيفه
ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5
0