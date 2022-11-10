شكيب بنموسى

أمام الحكومة.. بنموسى يستعرض خارطة طريق تجويد “المدرسة العمومية”

2022-11-10 / 15:14
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هبة بريس

تتبع مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس، بالرباط، عرضا حول خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن “خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع” تستمد مرجعيتها من التوجيهات السديدة لجلالة الملك نصره الله، ومن أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومن مضامين النموذج التنموي الجديد، ومن أهداف البرنامج الحكومي، الذي أولى عناية بالغة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، ولتنمية الرأسمال البشري. وتسعى خارطة الطريق لإرساء نموذج جديد لتدبير الإصلاح في أفق سنة 2026، يرتكز على الأثر على المتعلم، وعلى تقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودة المدرسة العمومية. وقد تم إغناء مضامينها بخلاصات المشاورات الوطنية، التي ساهم فيها ما يناهز 100 ألف مشارك.

وأوضح الوزير أن خارطة الطريق تروم تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق سنة 2026، تتجلى في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساس بالابتدائي؛ وتكريس التفتح وقيم المواطنة، من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية؛ وتقليص الهدر المدرسي بنسبة 30%، من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي. ولبلوغ هذه الأهداف، تتمحور خارطة الطريق حول اثني عشر التزاماً من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، تَنْتَظِمُ وفق ثلاثة محاور استراتيجية للتدخل، وتتوزع على النحو التالي: خمسة (5) التزامات لفائدة التلميذ: وتهم التعليم الأولي، والكتب والمقررات الدراسية، والتتبع والمواكبة الفردية للتلاميذ، والتوجيه، والدعم الاجتماعي؛ وثلاثة (3) التزامات تتعلق بالأستاذ، وتهم تطوير التكوين الأساس والمستمر، وتحسين ظروف مزاولة المهنة، واعتماد نظام أساسي جديد للموظفين؛ وأربعة (4) التزامات تهم المؤسسة التعليمية، ويتعلق الأمر بتحسين ظروف استقبال التلاميذ، وقيادة المؤسسة التعليمية، وتوفير بيئة مدرسية محفزة على التعلم والتفتح، وتعزيز الأنشطة الموازية والرياضية. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف والالتزامات، وضعت خارطة الطريق ثلاثة شروط أساسية للنجاح، تتمثل في إرساء حكامة مبنية على الأثر والمسؤولية ومَقْرونَة بآليات لضمان الجودة؛ واعتماد ميثاق يحدد التزامات مختلف الفاعلين والمتدخلين؛ وتأمين التمويل الكافي لاستدامة الإصلاح.

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‫9 تعليقات

  1. لقد أعيتن وانهكت المواطن المغربي خرائط الطرق وسحبت ثقتها من كل هذا فقط اعملوا وإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا

  2. لا اصلاح التعليم بدون الاهتمام بالموارد البشرية عبر التكوين والتحفيز واداء المستحقات المجمدة منذ سنوات ..

  4. اعتقد أن الحكومة تدبر الوضعية بمهنية احد الآن في إطار الممكن الحمد الله لم نصل بعد الى ما وصلت اليه بعض الدول ..

  5. الحكومة الحالية تحتاج الى العمل بجدية وبوثيرة اكبر لتجاوز اللازمة التى تعيشها بلادنا..

  6. رغم التحولات الاقتصادية و الاجتماعية يجب على الحكومة ان تسعى لتنزيل الاولويات و التخفيف من التحديات التي يعيشها الشعب وكذا من ارتفاع الاسعار..

  7. الحكومة تعمل تحت ضغط السوق الخارجية و علينا أن نتفائل لأنها تدير عملها بكفاءة وعلم ونتمنى ان نتجاوز هذه الأزمة الغير مسبوقة..

  8. الشعب يعاني في صمت وتحت تأثير ارتفاع الاسعار المواد الغذائية والمحروقات..

  9. على الحكومة أن تدرك جيدا مدى الفقر الذي يعانيه المواطن وان تعمل على تحقيقها..

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