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الحكومة: وضعية كورونا ببلادنا مستقرة

2022-11-10 / 14:28
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هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن الوضعية الوبائية لفيروس كورونا بالمغرب، حاليا مستقرة وليست مخيفة.

وقال بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط، “صحيح هناك تفاوتات في الاصابات، ارتفاع وانخفاض، لكن الوضعية مستقرة، و كما أشرت سابقا الحكومة تدرس رفع حالة الطوارىء الصحية”.

وشدد بايتاس على أن الحكومة تتابع الوضعية وستتخذ جميع الإجراءات التي تسعى لحماية المواطنين والاقتصاد الوطني.

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