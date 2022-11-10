وهبي: المحامون يخدمون أجندات جماعة إسلامية محظورة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ما فتئت الحرب الدائرة بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وبين القطاعات المهنية التابعة لوزارة العدل، تنذر بمزيد من تنامي التصعيد بين الوزارة وتلك القطاعات.

فقد أفاد المحامي محمد الحبيب بن الشيخ، رئيس الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، في تصريح مصور من قلب مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف، أن وهبي قد أصدر اتهامات خطيرة في حق أصحاب البذلة السوداء بالمغرب.

وأفاد بن الشيخ أن وهبي قد اتهم حراك المحامين الحالي، بخصوص الاجراءات الضريبية التي أدرجت في قانون المالية لسنة 2023، بأنه يخدم “أجندات جماعة اسلامية محظورة”، بعد أن اتهم “أكثر من 90 في المائة بالتهرب من دفع الضرائب”.

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