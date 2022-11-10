وهبي: المحامون يخدمون أجندات جماعة إسلامية محظورة
ع اللطيف بركة : هبة بريس
ما فتئت الحرب الدائرة بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وبين القطاعات المهنية التابعة لوزارة العدل، تنذر بمزيد من تنامي التصعيد بين الوزارة وتلك القطاعات.
فقد أفاد المحامي محمد الحبيب بن الشيخ، رئيس الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، في تصريح مصور من قلب مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف، أن وهبي قد أصدر اتهامات خطيرة في حق أصحاب البذلة السوداء بالمغرب.
وأفاد بن الشيخ أن وهبي قد اتهم حراك المحامين الحالي، بخصوص الاجراءات الضريبية التي أدرجت في قانون المالية لسنة 2023، بأنه يخدم “أجندات جماعة اسلامية محظورة”، بعد أن اتهم “أكثر من 90 في المائة بالتهرب من دفع الضرائب”.
ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
1
11
2 تعليقات
رجاء من فهم منكم كيف يخدم المحامون المغاربة أجندات جماعة العدل والاحسان
فليشرحها وله اجره عند ربه
إذا تبث هذا الكلام فإنه غير مسؤول على الإطلاق من عضو في الحكومة و في قطاع يعتبر سياديا و يتطلب الكثير من التحفظ و الرزانة و الحكمة في التعامل مع جميع القضايا و الأطراف المهنية المرتبطة به