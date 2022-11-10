بسخرية.. حسام حبيب يرد على هجوم شقيق شيرين عبد الوهاب

هبة بريس - وكالات

اشتعلت حرب التصريحات بين الفنان حسام حبيب ومحمد عبد الوهاب شقيق شيرين، وذلك على حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي.

فبعد أن كتب محمد عبد الوهاب على حسابه في “فيسبوك” المعروف فيه بـ”kong kong”: “حسبي الله ونعم الوكيل تمشي سواق يشتغل معاكي بقاله 22 سنة، صاينك وصاين ولادك، وشغالة بنت صغيرة ملهاش ذنب”.

وأضاف: “وميمي فؤاد الراجل المحترم بقى (المدعو) ميمي، اللي من شهر كنتي منزله صورة ليه كاتبه عليها أجدع راجل في مصر”.

وتابع: “ياترى بقى بعد كل ده (لوسي ابن طنط فكيهة) اللي انتي معاه من ساعت ما خرجتي في فيلا قرايبه مبسوط”.

رد عليه حسام حبيب برسالة عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص في “إنستغرام”، قائلا: “زعلان على شلتك يا بطيخة”، لتبدأ حرب جديدة بين طليق شيرين وشقيقها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

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