الحسيمة.. الأمن يجهض عملية للهجرة السرية

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الحسيمة، زوال يوم الأربعاء 9 نونبر الجاري، من إجهاض عملية للهجرة غير الشرعية عبر المسالك البحرية.

وقد أسفرت هذه العملية الأمنية عن ضبط ثلاثة مرشحين للهجرة وهم في حالة تلبس بالتحضير لتنفيذ عملية للهجرة غير الشرعية عبر البحر، حيث مكنت إجراءات التفتيش المنجزة من العثور بحوزتهم على قارب مطاطي مزود بمحرك بحري وسبع حاويات للمحروقات، علاوة على مضختين للهواء وقنينات من زيوت المحركات.

وقد تم إخضاع المرشحين للهجرة غير المشروعة للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات الدولية لهذا النشاط الإجرامي.

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