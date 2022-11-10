أبرز الأسود الغائبة.. الإخوة مايي و بلهندة و الكعبي و الحدادي و فجر و تاعرابت

هبة بريس ـ رياضة

أعلن وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم عن قائمة أسود الأطلس التي ستشارك في مونديال قطر.

و شهدت اللائحة غياب عدد من اللاعبين الذين تعود الجمهور المغربي على مشاهدتهم في الأشهر الأخيرة مع المنتخب.

و من بين اللاعبين الذين سيغيبون عن مونديال قطر نجد الحارس أنس الزنيتي و سفيان شاكلا و الأخوين سامي و ريان مايي و زهير فضال و أيمن برقوق و عادل تاعرابت و سفيان رحيمي و يوسف العربي و منير الحدادي و سفيان علاكوش و أيوب الكعبي و فيصل فجر و يونس بلهندة.

كما غاب لاعبون آخرون بسبب الإصابة و لن يشاركوا في المونديال مثل اللاعب آدم ماسينا و طارق تيسودالي.

و اختار الركراكي في حراسة المرمي كل من ياسين بونو و منير الكجوي المحمدي و رضى التكناوتي.

أما في خط الدفاع، فقد اختار كل من أشرف حكيمي و نصير مزراوي و نايف أكرد و رومان سايس و أشرف داري و جواد الياميق و يحي عطية الله و بدر بانون.

و في خط الوسط، اختار الركراكي كل من سفيان امرابط و عبد الحميد صابيري و سليم أملاح و عز الدين أوناحي و بلال الخنوس و يحي جبران.

و في خط الهجوم، وقع الاختيار على كل من حكيم زياش و سفيان بوفال و أمين حاريت و عبد الصمد الزلزولي و زكرياء ابو خلال و الياس شاعر و يوسف النصيري و وليد شديرة و عبز الرزاق حمد الله.

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